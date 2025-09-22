В красноярском Пашенном на месте рынка построят комплекс павильонов

В Красноярске на месте старого рынка около дома на улице Судостроительная, 91 появятся благоустроенный комплекс павильонов. Как пишут Gornovosti со ссылкой на городской департамент градостроительства, эскиз проекта уже согласован архитектурно-планировочной комиссией.