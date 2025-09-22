Стало известно о резком падении продаж молочных продуктов в России

В январе-июле 2025 года в стране зафиксировано заметное снижение спроса на ряд привычных молочных товаров. Продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные обзора.
Главной причиной эксперты называют подорожание продукции. По данным Росстата, за семь месяцев года сливочное масло выросло в цене на 34%, сметана и молоко — на 22%. Рост цен стал следствием удорожания сырого молока, кормов и энергоресурсов.
Часть потребителей при этом переключилась на более современные категории. Так, натуральные продажи гранулированного творога увеличились на 13,1%, йогуртов — на 6,5%, а молочных десертов — на 6,9%.
Ситуация осложняется планируемой отменой господдержки в 2026 году: субсидий лишатся производители, обеспечивающие около 20% сырого молока. Это приведёт к росту закупочных цен и новому витку удорожания готовой продукции.
В Минсельхозе сообщили, что выпуск сырого молока в первом полугодии составил 16,9 млн тонн. В ведомстве полагают, что расширение сырьевой базы позволит компенсировать риски и увеличить объёмы переработки, в том числе производства питьевого молока и творога.
