Стало известно о резком падении продаж молочных продуктов в России

В январе-июле 2025 года в стране зафиксировано заметное снижение спроса на ряд привычных молочных товаров. Продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные обзора.