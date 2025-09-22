Импорт индийского мяса в Россию вырос в 33 раза

Отмечается, что страна поставляет в Россию только мясо крупного рогатого скота. Если в июле прошлого года Индия экспортировала в Россию мяса всего на 640 тысяч долларов, в середине лета этого года объем поставок вырос до 21,2 миллиона долларов.