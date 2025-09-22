Импорт индийского мяса в Россию вырос в 33 раза

В июле этого года Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. Об этом со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии сообщает РИА Новости.
Отмечается, что страна поставляет в Россию только мясо крупного рогатого скота. Если в июле прошлого года Индия экспортировала в Россию мяса всего на 640 тысяч долларов, в середине лета этого года объем поставок вырос до 21,2 миллиона долларов.
С начала 2025 года индийские продажи составили 62,8 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше прошлогоднего уровня.
Ранее сообщалось, что поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ растут третий месяц подряд. В сравнении с маем в июне они увеличились в 2,7 раза — до максимальных с декабря 185 тысяч долларов.
В июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.