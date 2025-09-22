«Облкоммунэнерго» опровергает претензии Генпрокуратуры о незаконной приватизации

В ответ корпорация заявила, что инвесторы вложили более двух миллиардов рублей в восстановление предприятия, которое на момент реорганизации имело значительные долги. Также отмечается, что компания ежегодно платит свыше 40 миллиардов рублей налогов и участвует в государственных проектах. Обвинения в фиктивных схемах в корпорации называют необоснованными.