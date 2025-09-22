Ричмонд
«Облкоммунэнерго» опровергает претензии Генпрокуратуры о незаконной приватизации

«Корпорация СТС» опубликовала документы в ответ на иск Генпрокуратуры о национализации.

Источник: Комсомольская правда

Группа компаний «Корпорация СТС» опубликовала официальные документы, опровергающие претензии Генпрокуратуры о незаконности приватизации активов. Публикация появилась накануне судебного заседания, которое состоится 22 сентября.

В отзыве на иск АО «Облкоммунэнерго» указывает, что приватизация предприятия и последующее слияние были проведены в строгом соответствии с законом. В процессе участвовали независимые аудиторы и консультанты, а решения о продлении сроков приватизации принимались председателями правительства Свердловской области.

— Процедура приватизации ГУП СО «Облкоммунэнерго» осуществлена в соответствии с законом. Решения о продлении сроков приватизации принимались председателями правительства Свердловской области А. Л. Грединым и Д. В. Паслером, — уточнялось в документе.

Среди опубликованных документов присутствуют акт проверки Счетной палаты, письма ФАС о законности сделки, решение арбитражного суда и хронология приватизации.

Напомним, что 10 сентября Генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество, связанное с «Корпорацией СТС» и рядом физических лиц. По версии ведомства, часть активов была получена незаконно.

В ответ корпорация заявила, что инвесторы вложили более двух миллиардов рублей в восстановление предприятия, которое на момент реорганизации имело значительные долги. Также отмечается, что компания ежегодно платит свыше 40 миллиардов рублей налогов и участвует в государственных проектах. Обвинения в фиктивных схемах в корпорации называют необоснованными.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о возврате в государственную собственность активов, связанных с предпринимателями Биковым и Бобровым. Речь идет об изъятии долей в ключевых энергетических компаниях Уральского федерального округа, включая АО «Облкоммунэнерго», ООО «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» и ООО «Курганская ТЭЦ».

По версии ведомства, предприниматели использовали связи с представителями органов власти для незаконного получения контроля над объектами энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура утверждает, что приобретение активов осуществлялось с нарушениями законодательства.