Россиян предупредили о резком росте цен на продукты питания в октябре

В октябре 2025 года стоимость товаров первой необходимости в России может увеличиться на 5−12%. Такой прогноз представила экономист Залина Казова в комментарии для «Газеты.Ru».
По её словам, рост цен затронет почти все категории продуктов. Крупы и мука могут подорожать примерно на 5% благодаря изменениям в зерновом комплексе. Яйца прибавят около 10% из-за сезонной волатильности. Более ощутимое повышение ожидается на овощи и фрукты — на 15−20%.
Причинами станут расходы на хранение, увеличение доли импорта и колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция может прибавить в цене 12−15%, что связано с удорожанием кормов, сокращением надоев и ростом транспортных затрат.
Эксперт отметила, что второй месяц осени, вероятно, продемонстрирует ускорение инфляционной динамики по сравнению с сентябрём: цены вырастут на 5−12%, а в сравнении с августом прирост может достигнуть 20% после периода снижения.
Согласно данным Минэкономразвития, на 15 сентября текущего года годовая инфляция составила 8,02%. Банк России подтвердил прогноз: к концу 2025 года показатель должен снизиться до 6−7%, а в 2026 году вернуться к целевым 4% и оставаться на этом уровне в дальнейшем.
По итогам 2024 года инфляция в России достигла 9,52%.
