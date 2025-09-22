Россиян ожидает подорожание продуктов

Также отмечается, что крупы и мука подорожают примерно на 5%, а цена на яйца может увеличиться на 10%. По данным официальной статистики, инфляция в России на середину сентября составила 8,02% в годовом выражении. Напомним, что по итогам прошлого года годовой показатель инфляции достиг 9,52%.