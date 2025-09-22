В Свердловской области к зиме готовы почти 50% домов

Так, в настоящее время отапливается 41,7 млн квадратных метров жилья (42%), включено 1,1 тысячи котельных (81%). К теплу подключены 4,4 тысячи объектов соцсферы, в том числе 912 школ, 1,4 тысячи детсадов, 757 учреждений здравоохранения.
«Решение о начале отопительного сезона принимают главы муниципалитетов при снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд», — уточнили в департаменте информполитики.
Там добавили, что полностью включить теплоснабжение на территории Среднего Урала планируют до начала октября.
Ранее сообщалось, что Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов по доле потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным аналитиков, жители региона тратят на ЖКУ почти 6 тысяч рублей.