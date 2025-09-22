Ричмонд
Строительство новой станции метро в Самаре близится к завершению

В Самаре дополнительно профинансируют строительство станции метро «Театральная».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Работы постепенно близятся к завершению.

В областной столице назвали новые сроки введения в эксплуатацию станции метро. Работы стартовали в 2022 году. Ожидалось, что строительство завершат в течение двух лет. Однако в регионе были объявлены задержки, и все пошло не по плану.

На заседании губернской думы в середине сентября отметили, что на проект направят еще около 2,3 млрд рублей. Таким образом, финансирование строительства выросло до 4,5 млрд рублей. При этом работы на проекте постепенно близятся к завершению. По данным экспертов, ввод станции метро в эксплуатацию запланирован на конец 2027 — начало 2028 гг.