«Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве

«Беларусь 1» сообщил про разницу в ценах на молоко, хлеб и яйца в Минске и Варшаве.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве. Подробности обнародовали в эфире телеканала.

В сюжете заметили, что продуктовая корзина в Беларуси является одной из самых дешевых в Европе в сравнении с Варшавой и Софией. К примеру, в Минске десяток яиц будет стоить 97 евроцентов. В Варшаве цена составит 2,40 евро, а в Софии — 1,89 евро.

«Разница с Беларусью в 147%», — заметили в эфире телеканала.

Что касается молока, то стоимость на него в Софии будет примерно в два раза выше, чем в Минске — 1,63 евро против 76 евроцентов. В Варшаве цена на молоко составляет 1,20 евро. В Минске стоимость хлеба также является самой дешевой. Она составляет 44 евроцента.

«Тогда как в Софии за буханку попросят 66, а в Варшаве и вовсе социальный продукт в два раза дороже, чем у нас, — 72 евроцента», — обратили внимание на телеканале «Беларусь 1».

