«Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве

Что касается молока, то стоимость на него в Софии будет примерно в два раза выше, чем в Минске — 1,63 евро против 76 евроцентов. В Варшаве цена на молоко составляет 1,20 евро. В Минске стоимость хлеба также является самой дешевой. Она составляет 44 евроцента.