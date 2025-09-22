«Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве. Подробности обнародовали в эфире телеканала.
В сюжете заметили, что продуктовая корзина в Беларуси является одной из самых дешевых в Европе в сравнении с Варшавой и Софией. К примеру, в Минске десяток яиц будет стоить 97 евроцентов. В Варшаве цена составит 2,40 евро, а в Софии — 1,89 евро.
«Разница с Беларусью в 147%», — заметили в эфире телеканала.
Что касается молока, то стоимость на него в Софии будет примерно в два раза выше, чем в Минске — 1,63 евро против 76 евроцентов. В Варшаве цена на молоко составляет 1,20 евро. В Минске стоимость хлеба также является самой дешевой. Она составляет 44 евроцента.
«Тогда как в Софии за буханку попросят 66, а в Варшаве и вовсе социальный продукт в два раза дороже, чем у нас, — 72 евроцента», — обратили внимание на телеканале «Беларусь 1».
