Биржевая цена золота достигла рекордного значения

Биржевая цена серебра впервые за 14 лет превысила отметку в 44 доллара за унцию.
Как следует из данных торгов состоянию на 8:50 мск, цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% до 43,978 доллара за унцию. Чуть ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года превысил отметку в 44 доллара.
Также свой исторический максимум обновила биржевая цена золота, достигнув 3750 доллара за тройскую унцию. По данным на 9:48 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото поднималась на 1,22% до 3 751,02 доллара за тройскую унцию.
Напомним, 17 сентября цена на золото впервые в истории поднялась выше 3740 долларов за тройскую унцию.
Ранее финансист Александр Разуваев объяснил запрет на вклады в цифровых рублях.