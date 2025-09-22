Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биржевая цена золота достигла рекордного значения

Биржевая цена серебра поднялась до наивысшей отметки за 14 лет.

Источник: Аргументы и факты

Биржевая цена серебра впервые за 14 лет превысила отметку в 44 доллара за унцию.

Как следует из данных торгов состоянию на 8:50 мск, цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% до 43,978 доллара за унцию. Чуть ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года превысил отметку в 44 доллара.

Также свой исторический максимум обновила биржевая цена золота, достигнув 3750 доллара за тройскую унцию. По данным на 9:48 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото поднималась на 1,22% до 3 751,02 доллара за тройскую унцию.

Напомним, 17 сентября цена на золото впервые в истории поднялась выше 3740 долларов за тройскую унцию.

Ранее финансист Александр Разуваев объяснил запрет на вклады в цифровых рублях.