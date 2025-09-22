Биржевая цена золота достигла рекордного значения

Как следует из данных торгов состоянию на 8:50 мск, цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% до 43,978 доллара за унцию. Чуть ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года превысил отметку в 44 доллара.