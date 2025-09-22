Средняя зарплата в Челябинской области превысила 60 тысяч рублей

Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге регионов России по размеру чистой медианной зарплаты. Исследование было проведено «РИА Новости» по итогам второго квартала 2025 года.
Согласно данным агентства, медианная зарплата «на руки» на Южном Урале составила 60,1 тысячи рублей. Этот показатель составляет 90% от общероссийской средней зарплаты (коэффициент 0,9).
Покупательная способность южноуральцев, рассчитанная как отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, находится на уровне 2,7. Это означает, что на одну усредненную зарплату можно приобрести почти три условных потребительских набора.
Первые строчки рейтинга традиционно заняли северные регионы: ЯНАО, Чукотский и Ненецкий АО. Самые низкие показатели — у республик Северного Кавказа.
