В Самаре фонтан и озеро в парке Победы готовы примерно на 90%

В Самаре доделывают новый фонтан и заканчивают реконструкцию озера в парке Победы. Сухой фонтан в форме Адмиралтейской звезды дополнительно оснастили подсветкой. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.
«Понятно, что работать в летнем режиме фонтан в этом году не будет, но по готовности проведем технические пуски. Важно, что подрядчик сохранил естественную систему природных ключей, которые будут наполнять водоем водой», — рассказал мэр.
Работники очистили русла, сделали гидроизоляцию, перелив, укрепили берег. Теперь системы подпитки и спуска воды будут дополнительно наполнять водный комплекс. Получится полностью спускать воду для очистки. Сейчас готовность фонтана и водоема достигает примерно 90%.
Завершить работы должны до конца октября. Мощение фонтана выполнят натуральным гранитным камнем в четырех цветах, его площадь составит 625 кв. м. Водяных струй по проекту 31, они высотой от 1,5 до 3 метров. Также внешний облик водного объекта изменится за счет архитектурной подсветки и габионов на откосах.
Напомним, обмельчавшее озеро в Парке Победы давно планировали привести в порядок. В сентябре 2024-го оно полностью пересохло. Ранее «КП-Самара» показала, как изменилось озеро в парке Металлургов в Самаре. Теперь там работающий фонтан, прогулки на катамаранах и лодках, утки и лебеди.