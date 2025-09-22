В Самаре фонтан и озеро в парке Победы готовы примерно на 90%

Напомним, обмельчавшее озеро в Парке Победы давно планировали привести в порядок. В сентябре 2024-го оно полностью пересохло. Ранее «КП-Самара» показала, как изменилось озеро в парке Металлургов в Самаре. Теперь там работающий фонтан, прогулки на катамаранах и лодках, утки и лебеди.