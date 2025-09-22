СК проверит ситуацию с прекращением троллейбусного сообщения в Волгограде

Глава СК затребовал доклад о результатах проверки по поводу прекращения троллейбусного сообщения на юге Волгограда.
К Александру Бастрыкину обратились местные жители, которые не согласны с ликвидацией электротранспорта.
«С августа по сентябрь сотрудники МУП “Метроэлектротранс” демонтировали разворотное кольцо на конечной остановке на улице Тополевой и примыкающие линии. В результате участок контактной сети оказался разрушен, спецоборудование — похищено», — уточняют в информационном центре СК России.
Горожане считают, что такие действия причинили ущерб бюджету и нарушили право жителей юга Волгограда на транспортное сообщение — у них больше нет возможности передвигаться по маршруту, который соединял Кировский и Советский районы.
Проверку проводит СУ СК по Волгоградской области. Александр Бастрыкин ждет отчета о ее промежуточных результатах.