В Башкирии выдача льготных ипотек выросла на 8%

В Башкирии в августе, по предварительным данным, выдано 1794 льготные ипотеки на 9,33 млрд руб. Рост к июлю составил +8% по количеству (1662) и +9% по объёму (8,58 млрд руб.).
Средний чек подрос на 40 тыс. до 5,2 млн руб. Средний срок — уменьшился на пять месяцев до 27 лет 9 мес.
Льготная ипотека в августе заняла 55% по количеству и 76% по денежному объёму всех выданных в Башкирии жилищных кредитов.
Средняя полная стоимость кредита на новостройки на 12 сентября составила 22,37%, по данным оператора льготных ипотечных программ Дом.рф.
Для сравнения: в июне 2024 перед закрытием «ипотеки для всех» жители Башкирии взяли 7 тыс. ипотек, а средняя ПСК составляла 8,83 — 10,07%. В 2023 году в регионе в среднем брали по 10 тыс. ипотек.