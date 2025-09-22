В Башкирии выдача льготных ипотек выросла на 8%

Для сравнения: в июне 2024 перед закрытием «ипотеки для всех» жители Башкирии взяли 7 тыс. ипотек, а средняя ПСК составляла 8,83 — 10,07%. В 2023 году в регионе в среднем брали по 10 тыс. ипотек.