Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

За восемь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $22,98 млрд, а на импорт — $28,45 млрд.

Источник: Национальный комитет РУз по статистике

Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами.

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе — августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд.

Он увеличился на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

На экспорт пришлось $22,98 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем -августом 2024 года на 31,3%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 11,8%).

В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд.

Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.