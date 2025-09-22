Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе — августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд.
Он увеличился на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
На экспорт пришлось $22,98 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем -августом 2024 года на 31,3%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 11,8%).
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.