Суд снизил долг «Роствертола» на 700 млн рублей

Ростовская область, 22 сентября 2025. DON24.RU. Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с завода «Роствертол» пени в размере 40 млн рублей. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.

Источник: Don24.ru

Исковые требования к ростовскому предприятию направил научно-исследовательский институт «Экран».

В иске было указано, что ответчику предъявлено к оплате намного более крупная сумма — 745 млн рублей. Однако арбитраж отказал институту в части взыскания долга в размере 705 млн рублей. И прекратил производство по делу в указанной части.

Таким образом, вертолетному заводу осталось заплатить пеню и возместить судебные расходы.

Предмет спора в документах не уточняется. Известно лишь, что самарский НИИ «Экран» занимается научными исследованиями и разработками в сфере радиоэлектроники.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.