Суд снизил долг «Роствертола» на 700 млн рублей

Исковые требования к ростовскому предприятию направил научно-исследовательский институт «Экран».
В иске было указано, что ответчику предъявлено к оплате намного более крупная сумма — 745 млн рублей. Однако арбитраж отказал институту в части взыскания долга в размере 705 млн рублей. И прекратил производство по делу в указанной части.
Таким образом, вертолетному заводу осталось заплатить пеню и возместить судебные расходы.
Предмет спора в документах не уточняется. Известно лишь, что самарский НИИ «Экран» занимается научными исследованиями и разработками в сфере радиоэлектроники.
Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.