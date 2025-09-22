Медианная зарплата на Дону отстает от средней по России

По информации экспертов, рейтинг строился на основе соотношения чистой медианной заработной платы к фиксированному набору товаров и услуг. Расчеты проводились по официальной статистике за апрель-июнь 2025 года. Для определения покупательной способности использовался стандартный потребительский набор из базы Росстата.
«Ростовская область заняла 72 место с показателем отношения доходов к потребительскому набору, равным 2. Медианная заработная плата после уплаты НДФЛ в регионе составила 49,2 тыс. руб.», — отметили в исследовании.
Эксперты пояснили — в среднем по России соотношение чистой медианной заработной платы к фиксированному набору товаров и услуг достигло 2,6. Медианный доход после налогообложения по стране составил 64,6 тыс. руб.