Медианная зарплата на Дону отстает от средней по России

По информации экспертов, рейтинг строился на основе соотношения чистой медианной заработной платы к фиксированному набору товаров и услуг. Расчеты проводились по официальной статистике за апрель-июнь 2025 года. Для определения покупательной способности использовался стандартный потребительский набор из базы Росстата.