В Челябинской области выросло число льготных ипотечных сделок

В Челябинской области по итогам августа 2025 года количество льготных ипотечных сделок увеличилось на 17% по сравнению с июлем, достигнув 1257 кредитов против 1077 месяцем ранее.

Данные предоставлены Объединенным кредитным бюро (ОКБ) на основе собственного исследования.

По информации ОКБ, рынок новостроек демонстрирует восстановление после замедления, наблюдавшегося в начале лета. В целом по России банки выдали 49,59 тысячи ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 286,7 миллиарда рублей. Доля льготной ипотеки составила 57% от общего количества и 76% от общего объема выданных кредитов на приобретение жилья. В годовом выражении количество таких кредитов выросло на 25%, а объем — на 29%.

Общероссийская тенденция роста популярности льготной ипотеки сохраняется и на региональном уровне. В Челябинской области в августе было оформлено 1257 льготных ипотечных кредитов на сумму 5,95 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 4,73 миллиона рублей, а средний срок кредитования — 318 месяцев.