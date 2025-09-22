В Челябинской области выросло число льготных ипотечных сделок

Данные предоставлены Объединенным кредитным бюро (ОКБ) на основе собственного исследования.
По информации ОКБ, рынок новостроек демонстрирует восстановление после замедления, наблюдавшегося в начале лета. В целом по России банки выдали 49,59 тысячи ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 286,7 миллиарда рублей. Доля льготной ипотеки составила 57% от общего количества и 76% от общего объема выданных кредитов на приобретение жилья. В годовом выражении количество таких кредитов выросло на 25%, а объем — на 29%.
Общероссийская тенденция роста популярности льготной ипотеки сохраняется и на региональном уровне. В Челябинской области в августе было оформлено 1257 льготных ипотечных кредитов на сумму 5,95 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 4,73 миллиона рублей, а средний срок кредитования — 318 месяцев.