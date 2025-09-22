В Челябинской области выросло число льготных ипотечных сделок

По информации ОКБ, рынок новостроек демонстрирует восстановление после замедления, наблюдавшегося в начале лета. В целом по России банки выдали 49,59 тысячи ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 286,7 миллиарда рублей. Доля льготной ипотеки составила 57% от общего количества и 76% от общего объема выданных кредитов на приобретение жилья. В годовом выражении количество таких кредитов выросло на 25%, а объем — на 29%.