Где в Беларуси предлагают до 12,5 тысячи рублей? Самые высокооплачиваемые вакансии сентября

От международных водителей и инженеров до директоров заводов и врачей — в регионах открыты вакансии с доходом до 12,5 тысячи рублей.
*Вакансии актуальны на момент публикации материала.
По данным Белстата, в июле 2025 года средняя зарплата в Беларуси составила 2772,4 рубля до вычета налогов. Самая высокая — в Минской области (2809,7 рублей), самая низкая — в Могилевской (2330 рублей). На фоне этих цифр зарплаты топ-вакансий сентября выглядят особенно впечатляюще.
Брестская область: от маркетинга до медицины.
В Бресте ООО «КОМПО» открыла вакансию руководителя по сбыту и маркетингу. Соискателю с высшим образованием компания готова предложить 7000 рублей в месяц.
В Пинске ищут водителя-международника с правами категории СЕ. Логистическая компания «ГлобалЛайнЛогистик» готова платить от 8000 до 9300 рублей.
Барановичский медицинский центр «Лазарь» приглашает врача-специалиста по лучевой диагностике. Зарплата — 6000 рублей.
А в Березе предприятию «Березастройматериалы» нужен замдиректора по развитию. Зарплатная вилка — 4200−5500 рублей.
Витебская область: агро, финансы и лесхоз.
В агрогородке Камаи в «Камайский-АГРО» открыта вакансия директора. Зарплата — от 5200 до 6600 рублей.
В Новополоцке предприятие «Нефтезаводмонтаж» ищет генерального директора. Предлагаемый доход — 5000−6000 рублей.
В Оршанском лесхозе требуется главный инженер с оплатой около 4800 рублей.
Фабрике сладостей «АРДИТА» необходим главный бухгалтер для работы с производственным участком. Зарплата — 4000−5000 рублей.
Гомельская область: логистика, строительство и сельское хозяйство.
В Речице в объединении «Белоруснефть» открыта вакансия руководителя подразделения по поставкам, транспортировке, хранению и распределению товаров. Зарплата — от 6800 до 12 500 рублей.
«Буровая компания Дельта» разместила сразу несколько высокооплачиваемых предложений. Производителю работ предлагают от 7500 до 8500 рублей, монтажнику санитарно-технических систем и оборудования — 6500−7500 рублей.
В Турове крестьянское хозяйство ищет зоотехника. Среди требований — знание зарубежных технологий кормления. Зарплата — 5000−6000 рублей.
Гродненская область: от экологии до химии.
В Гродно в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира открыта вакансия начальника. Требуется высшее юридическое или профильное образование (инженер лесного хозяйства, охотовед, биолог, ихтиолог, эколог), а также прохождение военной службы. Зарплата — от 5285 до 6757 рублей.
На «Гродно Азоте» ищут начальника цеха. Помимо зарплаты в 5218 рублей работнику предоставляют жилье.
«Гродноавтодору» нужен генеральный директор. Требуется высшее экономическое образование и не менее пяти лет руководящего опыта. Зарплата — 5000−6000 рублей.
В поселке Рожанка предприятие «Щучинагропродукт» находится в поисках ветеринарного врача. Зарплата — 4900−5000 рублей.
Минская область: международные перевозки и IT.
Компания «МоторЛэнд-Транзит» ищет водителя с опытом международных рейсов по Азии и СНГ. Зарплата внушительная — 8000−8700 рублей.
На Молодечненском хлебозаводе есть вакансия директора. Предлагаемая зарплата — 6200 рублей.
В «ОМА» открыта вакансия инженера-программиста (5500−6000 рублей), работа — в деревне Дворицкая Слобода.
А «Агрокомбинат Дзержинский» в Фаниполе ищет замдиректора мясного производства. Оклад — 6000 рублей.
Могилевская область: строители и инженеры.
Филиал «ЭМУ-5» компании «Белэлектромонтаж» ищет техника по наладке и испытаниям, готового к командировкам. Зарплата — 8500 рублей.
Компания «МСК-ВентИнжиниринг» предлагает должность инженера-конструктора. Основные обязанности — проектирование фасадов и разработка КМД. Зарплата — 6000−6500 рублей.
В «Могилевской буровой компании» открыта вакансия машиниста установки по горизонтальному бурению грунта. Требуется среднее специальное образование. Зарплата — 6000 рублей.
Компания «ТОССАТ» предлагает работу каменщику. Условия: опыт от одного года, ответственность и умение работать в команде. Зарплата — 5000−5500 рублей.