Аналитики ЕАБР назвали главную причину роста экономики Беларуси

Согласно данным, в Беларуси рост ВВП составил 1,6% год к году в период с января по август 2025 года после 1,3% за январь-июль. Аналитики добавляют, что ускорению способствовало восстановление объемов выпуска в сельском хозяйстве: −0,3% год к году за период с января по август после −12,7% за январь-июль.