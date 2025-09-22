Аналитики ЕАБР назвали главную причину роста экономики Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Согласно данным, в Беларуси рост ВВП составил 1,6% год к году в период с января по август 2025 года после 1,3% за январь-июль. Аналитики добавляют, что ускорению способствовало восстановление объемов выпуска в сельском хозяйстве: −0,3% год к году за период с января по август после −12,7% за январь-июль.
«При этом более высокая урожайность позволяет ожидать выхода на положительные темпы роста сельского хозяйства в последующие месяцы. Рост экономики поддерживают сектора, ориентированные на потребление», — уточнили специалисты ЕАБР.
Аналитики обращают внимание, что розничный товарооборот увеличился на 8,5% год к году за январь-август, сохранившись около уровня за период с января по июль. Вместе с тем ускорился до 5,6% после 5,1% рост товарооборота общественного питания. В строительстве рост поддержало расширение инвестиционной активности. Речь идет про +14,5% год к году.
«Сдерживающее влияние на динамику ВВП продолжает оказывать снижение выпуска промышленности на 0,8% г/г за январь-август на фоне сокращения объемов экспорта», — отметили в ЕАБР.
Ранее министр финансов Юрий Селиверстов заявил про рост зарплат белорусов в 2026 году.
Тем временем глава Госстандарта Елена Моргунова объяснила, что делают с продукцией, попавшей в реестр опасной в Беларуси.
Кстати, Беларусь заняла второе место среди поставщиков водки в Китай, обогнав Россию.