В Хабаровске в ближайшие дни планируют снести 8 аварийных бараков

А на этот раз под ликвидацию пошёл аварийный барак по улице Владивостокской, 30. В прошлом году жители этого дома были переселены в новые благоустроенные квартиры, сообщает ИА AmurMedia.
По поручению мэра города Сергея Кравчука администрация города ведет активную работу по решению этого вопроса. В ближайшие две недели планируется снос 8 аварийных бараков.
«До декабря 2026 года будут расселены 862 жилых помещения в аварийном жилом фонде в рамках нового этапа национальной программы, реализуемого совместно с правительством края. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Мы продолжим эту работу в тесном сотрудничестве с правительством региона. Хочу выразить благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за поддержку и выделение средств на расселение аварийного жилого фонда, а также депутатам Законодательной думе края за совместную работу и поддержку в решении этого важного вопроса», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В краевой столице также работает программа комплексного развития территорий. В рамках этой программы застройщикам предлагается расселять аварийный жилой фонд и возводить на его месте новое современное жилье.
В настоящее время на согласовании в правительстве находится проект застройки территории в районе улиц Карла Маркса и Выборгской. Застройщику предложено расселить расположенный там аварийный жилой фонд. Проект также предусматривает строительство новой школы.
В планах администрации города — снос 32 аварийных домов до конца текущего года и еще 296 бараков в следующем году.