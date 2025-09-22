В Хабаровске в ближайшие дни планируют снести 8 аварийных бараков

«До декабря 2026 года будут расселены 862 жилых помещения в аварийном жилом фонде в рамках нового этапа национальной программы, реализуемого совместно с правительством края. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Мы продолжим эту работу в тесном сотрудничестве с правительством региона. Хочу выразить благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за поддержку и выделение средств на расселение аварийного жилого фонда, а также депутатам Законодательной думе края за совместную работу и поддержку в решении этого важного вопроса», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.