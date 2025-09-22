С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать старые купюры 5000 тенге

24 сентября в стране истекает срок параллельного обращения старых и новых банкнот номиналом 5000 тенге. В это время банкноты 5000 тенге выпуска 2011 года остаются законным платежным средством и обязательны к приему.
Начиная с 25 сентября старые купюры можно будет обменять на новые:
- в отделениях казахстанских банков и «Казпочты» — в течение трех лет,
- в филиалах Нацбанка — бессрочно, в любое время.
Напомним, новые банкноты номиналом 5000 тенге образца 2023 года поступили в оборот в конце декабря 2023 года.