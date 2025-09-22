Ричмонд
С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать старые купюры 5000 тенге

С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца. Однако казахстанцы могут легко обменять их на новые купюры в отделениях казахстанских банков и «Казпочты», а также в филиалах Нацбанка.

24 сентября в стране истекает срок параллельного обращения старых и новых банкнот номиналом 5000 тенге. В это время банкноты 5000 тенге выпуска 2011 года остаются законным платежным средством и обязательны к приему.

Начиная с 25 сентября старые купюры можно будет обменять на новые:

  • в отделениях казахстанских банков и «Казпочты» — в течение трех лет,
  • в филиалах Нацбанка — бессрочно, в любое время.

Напомним, новые банкноты номиналом 5000 тенге образца 2023 года поступили в оборот в конце декабря 2023 года.