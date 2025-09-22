Несостоявшийся детсад в омской Кормиловке продали на стройматериалы

В понедельник, 22 сентября 2025 года, на площадке ГИС «Торги» опубликованы итоги торгов за право приобретения двухэтажного недостроенного здания по адресу Советская, 138, в райцентре Кормиловка. Изначально местными властями в рамках программы приватизации обозначено, что покупателю фактически придется разобрать постройку на стройматериалы.
Согласно документации, постройка с бетонным фундаментом, панельными крупноблочными стенами, сборными железобетонными плитами перекрытий и рулонной плоской крышей должна была стать детским садом. Судя по всему, строительство стартовало свыше двух десятилетий назад, так как на 2003 год готовность объекта площадью около 1,39 тысячи кв. м превышала 76%.
Отметим, недострой, состояние которого признано неудовлетворительным, пытались продать несколько раз. Изначально его оценили в 840 тысяч рублей, однако интерес он вызвал лишь при уменьшении стартовой стоимости до 42 тысяч рублей. Изначально интерес проявили 5 участников, однако конкуренции не сложилось на фоне допуска к процедуре лишь одного из них — индивидуального предпринимателя Александра Давыдова, который в настоящее время специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, хотя в начале 2020-х являлся совладельцем и директором ООО «Горьковский коммунальник». Предприниматель согласился выкупить несостоявшийся детсад за 156 тысяч рублей.