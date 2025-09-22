Ценовой разгон: калининградские автозаправки показали рекордный рост цен за год

Восьмимесячная картина 2025 года также демонстрирует устойчивую восходящую тенденцию. С декабря прошлого года АИ-92 вырос в цене на 6,10%, АИ-95 — на 5,80%, АИ-98 — на 3,59%, а дизельное топливо — на 2,96%. Газ, напротив, продолжает демонстрировать отрицательную динамику, подешевев на 4,30% с начала года. Эта статистика указывает на сохраняющееся давление на кошельки калининградских автовладельцев.