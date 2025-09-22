Ценовой разгон: калининградские автозаправки показали рекордный рост цен за год

Статистика фиксирует не только ежемесячный рост цен, но и впечатляющее удорожание в годовом выражении, которое достигло двузначных значений для популярных марок бензина.
По сравнению с июлем все основные виды топлива, за исключением премиального АИ-98 и газа, продолжили дорожать. Литр АИ-92 прибавил 1,16%, достигнув отметки в 62,89 рубля. АИ-95 подорожал на 1,43% до 66,53 рубля за литр. Дизельное топливо показало минимальный рост всего в 0,19%, остановившись на цене 71,87 рубля за литр.
Наиболее красноречивой выглядит годовая динамика. За последние 12 месяцев бензин АИ-92 подорожал на 10,01%, АИ-95 — на 8,86%, а премиальный АИ-98 и вовсе показал взрывной рост в 14,56%. Дизтопливо прибавило 6,04%, в то время как газовое моторное топливо стало единственным, что подешевело, потеряв в цене 2,94%.
Восьмимесячная картина 2025 года также демонстрирует устойчивую восходящую тенденцию. С декабря прошлого года АИ-92 вырос в цене на 6,10%, АИ-95 — на 5,80%, АИ-98 — на 3,59%, а дизельное топливо — на 2,96%. Газ, напротив, продолжает демонстрировать отрицательную динамику, подешевев на 4,30% с начала года. Эта статистика указывает на сохраняющееся давление на кошельки калининградских автовладельцев.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.