Под Казанью утвердили застройку на 30 гектаров

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.
Из всей площади 2,1 га будут отведены под жилую зону. Новый квартал рассчитан на проживание 616 человек, предполагается, что в каждом доме будут жить 3−4 человека.
Проект предусматривает создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. В поселке планируется построить детский сад на 50 мест, школу на 100 учеников, а также оборудовать зеленые зоны отдыха.
Ранее власти заявляли о необходимости ограничить строительство в пригородах Казани. В 2023 году раис республики Рустам Минниханов наложил временный запрет на возведение высотных домов вблизи Казани без учета транспортной и социальной инфраструктуры. Запрет распространялся, в том числе, на Лаишевский район. Мэр Казани Ильсур Метшин тогда подчеркивал, что активная застройка пригорода усиливает нагрузку на дороги и социальные объекты столицы.
Ранее сообщалось, что в Казани согласовали проект планировки территории нового микрорайона «Яблоневые сады» площадью 379,5 га.