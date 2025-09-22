Россельхознадзор выявил нарушения при производстве рыбы в Хабаровском крае

С начала 2025 года это уже 40-е нарушение, выявленное Россельхознадзором в рыбной отрасли Хабаровского края. Во всех случаях предприятиям объявлялись предостережения с требованием устранить нарушения. Надзорное ведомство продолжает мониторинг соблюдения требований безопасности при производстве рыбной продукции.