Россельхознадзор выявил нарушения при производстве рыбы в Хабаровском крае

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения на рыбоперерабатывающем предприятии в Охотском районе Хабаровского края. Проверка показала, что компания произвела 20 килограммов мороженой глазированной горбуши из 30 килограммов свежего сырья, что технологически невозможно без использования сырья неизвестного происхождения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Анализ в системе «Меркурий» выявил несоответствие между объемом готовой продукции и количеством отходов (11,9 килограмма). Это свидетельствует о нарушениях технологического процесса и возможном использовании неучтенного сырья. Предприятию выдано официальное предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.
С начала 2025 года это уже 40-е нарушение, выявленное Россельхознадзором в рыбной отрасли Хабаровского края. Во всех случаях предприятиям объявлялись предостережения с требованием устранить нарушения. Надзорное ведомство продолжает мониторинг соблюдения требований безопасности при производстве рыбной продукции.