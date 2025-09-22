Самарцам показали проект высотной застройки у Телецентра

В Самаре появились эскизы проекта комплексного развития территории Октябрьского района у Телецентра. Решение уже утвердили. Об этом сообщили в министерстве градостроительной политики региона.
«Комплексному развитию подлежит территория площадью 4,87 га с планируемым выходом жилья 42 856 кв. метров. Более 200 жителей смогут улучшить свои жилищные условия. КРТ станет важным шагом в развитии района», — рассказали в пресс-службе.
Жилая застройка появится в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Инвестор построит школу на 300 мест и детский сад на 155 мест. Для КРТ необходимо будет расселить 15 домов до 2027 года.