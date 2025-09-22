Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам показали проект высотной застройки у Телецентра

В Самаре у Телецентра построят высотки, школу и детский сад.

Источник: минградполитики Самарской области

В Самаре появились эскизы проекта комплексного развития территории Октябрьского района у Телецентра. Решение уже утвердили. Об этом сообщили в министерстве градостроительной политики региона.

«Комплексному развитию подлежит территория площадью 4,87 га с планируемым выходом жилья 42 856 кв. метров. Более 200 жителей смогут улучшить свои жилищные условия. КРТ станет важным шагом в развитии района», — рассказали в пресс-службе.

Жилая застройка появится в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Инвестор построит школу на 300 мест и детский сад на 155 мест. Для КРТ необходимо будет расселить 15 домов до 2027 года.