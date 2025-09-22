Ричмонд
Самарцы смогут обменять монеты на бумажные деньги

В Самарской области пройдет акция «Монетная неделя».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области и по всей стране стартовала акция «Монетная неделя». Местные жители могут обменять накопившуюся мелочь без комиссии, сообщают в «Банке России».

— Обменять монеты на бумажные деньги можно в любом банке или магазине, участвующим в акции. Кроме того, в банках можно положить мелочь на свой счет. Акция продлится с 22 сентября по 4 октября, — отметили в сообщении.

В осенней акции по всей стране примут участие около 15 тысяч торговых точек и 4 тысяч отделений банков. Подробную информацию разместили на официальном сайте. Напомним, подобная акция проходила в апреле текущего года. Тогда жители страны вернули в оборот более 51 млн монет, общая сумма составила 242 млн рублей.