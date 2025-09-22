«Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства

«Беларусбанк» предложил белорусам новую программу строительных сбережений с премией от государства. Подробнее о продукте для стройсбережений рассказали в пресс-службе финучреждения.
Так, в госсистеме строительных сбережений введено три плана накоплений — на 26, 38 и 62 месяца, к которым «плюсуется» премия от государства на 10% от ставки рефинансирования.
Новым комплексным продуктом для строительных предложений белорусы могут воспользоваться с 22 сентября. В зависимости от периода действия накопительного плана предусматриваются различные пропорции соотношения собственных средств к кредитным: 30/70, 40/60, 50/50. При этом сроки погашения жилищного кредита составляют 7, 10 и 15 лет соответственно.
Еще участникам программы банк предложит возможность переходить с одного плана накопления на более длительный, открывать неограниченное количество вкладов или уступить право требования по договору другому физлицу.
По новой госсистеме строительных сбережений предусматривается договорная сумма: от 40 тысяч до 300 тысяч белорусских рублей. А государственная финподдержка в виде премии по вкладу, которая выплачивается ежемесячно, составит 10% ставки рефинансирования Нацбанка (с учетом ее изменения. — Ред).
Напомним, в июне 2025-го ставка рефинансирования была повышена до 9,75%.
Еще будут выплачиваться и проценты по вкладу, равные ставке рефинансирования Нацбанка минус два процентных пункта (7,75% в сентябре 2025-го).
При этом размер процента по кредиту — ставка рефинансирования, плюс один процентный пункт (сейчас — 10,75%).
Еще отмечается, что премию и доходы в виде процентов по вкладу освободят от подоходного налога.
