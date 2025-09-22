«Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства

По новой госсистеме строительных сбережений предусматривается договорная сумма: от 40 тысяч до 300 тысяч белорусских рублей. А государственная финподдержка в виде премии по вкладу, которая выплачивается ежемесячно, составит 10% ставки рефинансирования Нацбанка (с учетом ее изменения. — Ред).