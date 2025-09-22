Казахстан купил у России шоколад на $113 млн за полгода

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Российской Федерации подсчитал, сколько шоколада отправила страна за рубеж.
Экспорт сладкой продукции вырос на 12% за шесть месяцев 2025 года и достиг 385 миллионов долларов. Это на 12% больше того же периода 2024-го. Физический объем отгрузок за полгода составил 97 тысяч тонн.
«Традиционными рынками сбыта отечественного шоколада остаются страны ближнего зарубежья. Крупнейший покупатель — Казахстан: за полгода в эту страну отгружено шоколада стоимостью свыше 113 млн долл. По сравнению с январем-июнем 2024 года показатель увеличился на 21%», — сообщили в Федеральном центре.
В 2025 году шоколад вошел в тройку наиболее востребованных категорий российских продуктов АПК на рынке Казахстана, наряду с сахаром и мучными кондитерскими изделиями.
На втором месте — Беларусь, куда экспортировано шоколада на 74 миллиона долларов. также в топ-5 вошли:
- Узбекистан;
- Азербайджан;
- Кыргызстан.
«Россия уже входит в топ-15 мировых экспортеров шоколада. Бренды отечественных кондитеров пользуются устойчивым спросом в соседних странах и занимают важное место на полках. Одновременно российский шоколад набирает популярность и на рынках стран дальнего зарубежья», — сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.
В 2024 году российский экспорт шоколадных кондитерских изделий вырос на 8% и достиг почти 850 миллионов долларов. По оценкам экспертов, к 2030 году показатель может превысить 1,6 миллиардов долларов с учетом роста мирового спроса и при условии дальнейшего развития отечественной кондитерской отрасли.