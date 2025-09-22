Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять омских школ и детсадов получили новые дороги

Всего отремонтировали подъездные пути к девяти учреждениям.

Источник: Om1 Омск

В Советском округе Омска завершили ремонт подъездных дорог к ряду образовательных учреждений. Работы прошли в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы».

Новые дороги теперь ведут к школам № 8, 51 и 80, детским садам № 394, 338 и 162, гимназии № 9, Казачьей детской школе-интернату имени Д. Т. Язова, а также к специализированному дому ребёнка на улицах Бархатовой и Заозёрной.

В администрации округа напомнили, что список объектов для ремонта формируется с учётом предложений жителей. Их можно подать в местную администрацию.