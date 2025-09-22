Счета 40 тысяч клиентов «Агропромкредит» заблокировали по делу Бикова и Боброва

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 22 сентября начался громкий процесс по делу о национализации активов уральских олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. В списке Генпрокуратуры оказались десятки компаний и физлиц. Среди них крупные свердловские чиновники, а также члены их семей.
Генпрокуратура считает, что Артем Биков и Алексей Бобров, используя близкие отношения с представителями власти, заполучили контроль над энергетическим сектором Урало-Сибирского региона.
Среди прочего ведомство добивается, чтобы в доход государства была изъята собственность компании «Облкоммунэнерго».
На данный момент в деле около 250 участников. Впрочем, этот список пополняется практически каждый день.
Во время первого процесса выяснилось, что по требованию Генпрокуратуры был наложен арест на счета клиентов банка АО КБ «Агропромкредит». Этот актив также посчитали связанным с Биковым и Бобровым.
— Около 40 тысяч физических лиц и около полутора тысяч юрлиц не могут получить доступ к своим денежным средствам. Карты заблокированы, — заявил во время процесса, на котором был корреспондент «КП-Екатеринбург», представитель «Агропромкредита» Александр Белоконев.
Отметим, что Генпрокуратура подала ходатайство о том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Все представители ответчиков и третьих лиц, которые присутствовали на заседании, высказались против. Однако суд встал на сторону Генпрокуратуры. Процесс будет проходить в закрытом режиме.