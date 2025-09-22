Альфа-Банк выплатит компенсацию за оформление сомнительного кредита

В феврале 2024 года злоумышленники обманным путем оформили кредит на ее имя на сумму более 130 тыс. руб. и завладели перечисленными банком денежными средствами. В итоге суд признал кредитный договор между пермячкой и АО «Альфа-Банк» недействительным.