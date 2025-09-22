Глава «Автодома» Ольховский назвал пять негативных факторов реформы утильсбора

Грядущая серьезная реформа исчисления утильсбора для ввозимых иномарок ударит не только по гражданам России, но и по дилерскому бизнесу. Защиты национальным автопроизводителям, как и пополнения бюджета, эта инициатива не принесет, зато с рынка могут пропасть высокотехнологичные автомобили Lixiang, Aito, Wey, Exlantix, Zeekr, которые символизируют нынешний прогресс в электромобилизации и автопилотах. Об этом и о многом другом в персональной колонке для «Газеты.Ru» рассказал генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.