В Волгограде отменили автобус 2а на Ангарский

В Волгограде с 22 сентября перестал ходить автобус № 2а. Все лето и начало осени он возил волгоградцев от Детского центра до школы № 36 на Ангарском вместо трамвая № 2а на время реконструкции трамвайной линии. Теперь трамвай вернулся на маршрут, его время ожидания в час пик сократилось до 5 минут, сообщили в мэрии.