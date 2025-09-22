Ричмонд
В Волгограде отменили автобус 2а на Ангарский

Трамвай № 2 стал ходить чаще.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с 22 сентября перестал ходить автобус № 2а. Все лето и начало осени он возил волгоградцев от Детского центра до школы № 36 на Ангарском вместо трамвая № 2а на время реконструкции трамвайной линии. Теперь трамвай вернулся на маршрут, его время ожидания в час пик сократилось до 5 минут, сообщили в мэрии.

В межкпиковое время вагон придется ждать чуть дольше, но не более 7−8 минут, обещают городские власти. Также Ангарский продолжает обслуживать маршрутка № 98. Пока реконструкция путей продолжается, остальные временно отмененные трамвайные маршруты обещают запустить позже.