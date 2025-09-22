Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону самые высокие зарплаты получают айтишники, топ-менеджеры и курьеры

В Ростовской области на самые высокие зарплаты могут рассчитывать дата-сайентисты, коммерческие и финансовые директоры, а также курьеры и слесари. Об этом сообщает аналитики hh.ru со ссылкой на совместное исследование с банком «Центр-инвест».

Наибольшие медианные предложения работодателей зафиксированы в сфере высшего и среднего менеджмента — 132 тысячи рублей, что на 21% выше показателей прошлого года.

Строительство и недвижимость, а также стратегический консалтинг демонстрируют одинаковые показатели в 111 тысяч рублей, при этом строительная отрасль показала рост на 21%, а консалтинг — на 13%. Сельское хозяйство заняло четвертое место с 105 тысячами рублей (+17%), замыкает топ-5 транспорт и логистика с 104 тысячами рублей (+16%).

Среди конкретных профессий абсолютным лидером стал дата-сайентист с медианной зарплатой в 310 тысяч рублей. Высокие позиции занимают IT-директор (250 тысяч рублей), коммерческий директор (200 тысяч рублей), финансовый директор и DevOps-инженер (по 175 тысяч рублей).

Парадоксальной выглядит ситуация с курьерами и токарями, чьи зарплаты достигли 131 и 127 тысяч рублей соответственно, что объясняется острым дефицитом квалифицированных кадров в этих областях.

Наименьшие предложения зафиксированы в науке и образовании (44,9 тысячи рублей), сфере безопасности (50 тысяч рублей), розничной торговле (50,9 тысячи рублей) и гостеприимстве (52 тысячи рублей).

Эксперты отмечают, что общее количество вакансий в регионе сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабилизации рынка труда и переходе к более осмысленному найму. При этом сохраняется тенденция «переманивания» специалистов дефицитных профессий за счет повышенных окладов.