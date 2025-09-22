На Дону самые высокие зарплаты получают айтишники, топ-менеджеры и курьеры

Эксперты отмечают, что общее количество вакансий в регионе сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабилизации рынка труда и переходе к более осмысленному найму. При этом сохраняется тенденция «переманивания» специалистов дефицитных профессий за счет повышенных окладов.