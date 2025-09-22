На Дону самые высокие зарплаты получают айтишники, топ-менеджеры и курьеры

Наибольшие медианные предложения работодателей зафиксированы в сфере высшего и среднего менеджмента — 132 тысячи рублей, что на 21% выше показателей прошлого года.
Строительство и недвижимость, а также стратегический консалтинг демонстрируют одинаковые показатели в 111 тысяч рублей, при этом строительная отрасль показала рост на 21%, а консалтинг — на 13%. Сельское хозяйство заняло четвертое место с 105 тысячами рублей (+17%), замыкает топ-5 транспорт и логистика с 104 тысячами рублей (+16%).
Среди конкретных профессий абсолютным лидером стал дата-сайентист с медианной зарплатой в 310 тысяч рублей. Высокие позиции занимают IT-директор (250 тысяч рублей), коммерческий директор (200 тысяч рублей), финансовый директор и DevOps-инженер (по 175 тысяч рублей).
Парадоксальной выглядит ситуация с курьерами и токарями, чьи зарплаты достигли 131 и 127 тысяч рублей соответственно, что объясняется острым дефицитом квалифицированных кадров в этих областях.
Наименьшие предложения зафиксированы в науке и образовании (44,9 тысячи рублей), сфере безопасности (50 тысяч рублей), розничной торговле (50,9 тысячи рублей) и гостеприимстве (52 тысячи рублей).
Эксперты отмечают, что общее количество вакансий в регионе сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабилизации рынка труда и переходе к более осмысленному найму. При этом сохраняется тенденция «переманивания» специалистов дефицитных профессий за счет повышенных окладов.