Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году

Министерство труда и социальной защиты сказало о правилах расчета и оплаты больничных в Беларуси в 2025 году, пишет БелТА.
В Минтруда подчеркнули, что минимальный размер пособия будет рассчитан от минимальной зарплаты, которая сейчас в Беларуси составляет 726 белорусских рублей.
Еще в Минтруда указали, что для получения больничного важно, сколько времени уплачивались взносы в Фонд социальной защиты населения. При уплате взносов от 10 лет работнику возместят 100% от утраченного заработка с первого дня болезни. Если взносы в ФСЗН платили меньше 10 лет — 80% за период нетрудоспособности.
При расчете учитываются все выплаты за период, с которых выплачивались страховые взносы в ФСЗН на социальное страхование. Также будут учтены доходы у всех работодателей, в том числе бывших, за расчетный период.
При этом назначаются больничные только по основному месту работы (с учетом заработка у всех работодателей). По месту работы по совместительству больничный могут назначить лишь в случае отсутствия основного места работы.
— Выплата идет только по одному месту совместительства, выбор остается за работником, — заметили в министерстве.
Работодателем будет учитываться доход сотрудника со всех мест работы по данным от ФСЗН. Важным условием при этом является то, что право на больничный возникнет только, если нетрудоспособность — по всем местам работы одновременно.
Если же человек заболевает во время отпуска, то отпуск будет продлен на дни болезни. Но при желании сотрудника неиспользованную часть отпуска могут перенести на другой согласованный с нанимателем период рабочего года.
Когда больничный случается перед началом отпуска, по желанию сотрудника, отпуск могут перенести на другое время в текущем рабочем году по согласованию с нанимателем.
