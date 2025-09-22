Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году

Еще в Минтруда указали, что для получения больничного важно, сколько времени уплачивались взносы в Фонд социальной защиты населения. При уплате взносов от 10 лет работнику возместят 100% от утраченного заработка с первого дня болезни. Если взносы в ФСЗН платили меньше 10 лет — 80% за период нетрудоспособности.