Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания больницы имени Граля в Перми. Главе ведомства пожаловались, что в здании медучреждения осыпается штукатурка, на полу лежит сломанная плитка, а в палатах антисанитария. В сентябре пациентка выпала из окна этой больницы и скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за старых деревянных окон и шпингалетов на них.