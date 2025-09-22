Ричмонд
В Башкирии собрали более 3 млн тонн зерна

Свыше 500 тыс. тонн урожай собрали только за последнюю неделю.

Источник: МСХ РБ

Погода наконец позволила аграриям региона работать в полную силу — по итогам минувшей недели обмолочено 79% всех площадей (1,11 млн га) зерновых и зернобобовых культур.

Намолочено 3,112 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 28 ц/га, сообщили в минсельхозе РБ.

В 12 районах республики урожай зерновых и зернобобовых превысил 100 тыс. тонн. Хозяйства Стерлитамакского района, в частности, собрали более 190 тыс. тонн зерна.

Самая высокая урожайность наблюдается в самом «чернозёмном» районе — Кармаскалинском: почти 42 ц/га.

Ранее сообщалось, что сахарные заводы работают на полную мощность.