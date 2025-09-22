«Изумрудный бор 2.0». На севере Екатеринбурга построят новый квартал

Сегодня в Екатеринбурге завершается строительство первого квартала жилого района «Изумрудный бор», включающий 13 домов на 2934 квартиры. Уже построено 11 домов, два оставшихся будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. На территории жилого района уже функционируют необходимые социальные объекты, такие как клиника и фитнес-клуб с бассейнами для взрослых и детей. Готовится к открытию детский сад на 300 мест. Возводится здание гимназии «Арт-Этюд» на 1100 учащихся, срок окончания строительства которой запланирован в 2027 году.