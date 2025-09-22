Суд обратил «Ростовводоканал» в доход государства

Как следует из иска, имущественный комплекс «Ростовводоканала» был создан за счет муниципальной собственности и включал в себя 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка площадью 31,7 гектара, два очистных сооружения, два водозабора, и более 4,5 тысяч километров водопроводных сетей и городской канализации. Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 миллиарда рублей.