Популярный у белорусов Wildberries изменил условия оплаты заказов

Популярный и в Беларуси маркетплейс Wildberries сказал о новых условиях оплаты заказов, сообщает Office Life.
Так, сейчас у белорусов есть возможность оплатить заказы криптовалютой. На данный момент можно будет использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов на покупки на Wildberries.
Отмечается, что компанией получено разрешение Парка высоких технологий на подобные операции в экспериментальном режиме.
Обмен криптовалюты на электронный сертификат, номинированный в белорусских рублях, будет проводиться через партнера маркетплейса — криптоплатформу Whitebird, являющуюся резидентом ПВТ.
Пока функционал доступен в тестовом режиме на сайте и в приложении Wildberries, но только пилотной группе покупателей. Планируется со временем сервис станет доступен всем пользователям в Беларуси.
Проект работает с большинством популярных криптовалют: USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и другими.
