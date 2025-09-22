Более 180 млн руб. на строительство Пермской галереи освоят в 2026 году

Срок завершения проекта строительства нового здания Пермской хедожественной галереи хотят перенести с 2025 на 2026 год, сообщает «Новый компаньон».
Информация об этом присутствует в проекте постановления об утверждении региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года.
Реализация проекта стартовала в 2019 году. В действующей программе планировалось направить на строительство объекта в 2025 году 605,29 млн руб. из общей суммы в 7,68 млрд руб. Вносимые поправки утверждают на 2025 год меньшую сумму (423,84 млн руб.). Оставшиеся 181,45 млн руб. переносятся на 2026 год. 42,45 млн руб. из финансирования 2025 года направлено на проектно-изыскательские работы. На строительно-монтажные работы в 2025 году планируется потратить 381,38 млн руб., а в 2026 году — 181,45 млн руб.
Как пояснили изданию в минстрое Пермского края, на 2026 год финансирование перераспределяется с учётом завершения реконструкции газовой котельной, которая находится на заводе им. Шпагина.
Первые экспозиции в новом здании галереи откроются уже в 2025 году. В данный момент готовится открытие галереи. Точная дата торжественного события не называется.
В сентябре Западно-Уральское подразделение Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения нового здания Пермской государственной художественной галереи. Объекту выдали разрешение на эксплуатацию.