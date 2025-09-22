Более 180 млн руб. на строительство Пермской галереи освоят в 2026 году

Реализация проекта стартовала в 2019 году. В действующей программе планировалось направить на строительство объекта в 2025 году 605,29 млн руб. из общей суммы в 7,68 млрд руб. Вносимые поправки утверждают на 2025 год меньшую сумму (423,84 млн руб.). Оставшиеся 181,45 млн руб. переносятся на 2026 год. 42,45 млн руб. из финансирования 2025 года направлено на проектно-изыскательские работы. На строительно-монтажные работы в 2025 году планируется потратить 381,38 млн руб., а в 2026 году — 181,45 млн руб.