Маршруты некоторых международных поездов в Беларуси временно меняются

Кроме того, 30 сентября отменят поезда Минск — Полоцк (№ 869), Витебск — Крулевщизна (№ 626/625) и некоторые другие. Чтобы пассажиры могли добраться из Минска в Полоцк в этот день, назначат другой состав (№ 878). Он проследует через Оршу и Витебск. Отправление из столицы −17:25, а прибытие в Полоцк — в 22:55.