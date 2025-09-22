Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршруты некоторых международных поездов в Беларуси временно меняются

Поезд Калининград — Санкт-Петербург 30 сентября проследует по нетипичному маршруту из-за ремонта железнодорожных мостов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Некоторые поезда, в том числе международные, с 30 сентября по 1 октября пойдут в Беларуси по измененным маршрутам, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

Причина временных изменений — плановый ремонт железнодорожных мостов на перегонах Кульгаи — Зябки и Подсвилье — Крулевщизна.

«Поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург отправлением из Калининграда 30 сентября 2025 года будет следовать измененным маршрутом через станции Минск, Орша и Витебск», — говорится в сообщении.

Изменится и маршрут поезда № 658/657 Брест — Минск — Полоцк. 29 сентября он дойдет только до Крулевщизны, но не до Полоцка. Соответственно, в обратном направлении, 30 сентября, состав также отправится из Крулевщизны.

Кроме того, 30 сентября отменят поезда Минск — Полоцк (№ 869), Витебск — Крулевщизна (№ 626/625) и некоторые другие. Чтобы пассажиры могли добраться из Минска в Полоцк в этот день, назначат другой состав (№ 878). Он проследует через Оршу и Витебск. Отправление из столицы −17:25, а прибытие в Полоцк — в 22:55.

Изменятся маршруты и расписание некоторых региональных линий экономкласса (обычных электричек и дизелей) на участках Полоцк — Крулевщизна — Поставы и Молодечно — Крулевщизна.