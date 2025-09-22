В Омске на СКК имени Блинова залили лёд

В омском спорткомплексе имени Блинова начался новый этап реконструкции: на арене уже залит лёд. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ХК «Авангард». Несмотря на то, что объект ещё не завершён, на СКК уже установлена часть дизайна — на стенах появились треугольные красно-чёрные панели, а монтаж сидений продолжается.