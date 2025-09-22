Ричмонд
В Омске на СКК имени Блинова залили лёд

Уже 25 сентября состоится тестовое мероприятие для проверки арены.

Источник: Om1 Омск

В омском спорткомплексе имени Блинова начался новый этап реконструкции: на арене уже залит лёд. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ХК «Авангард». Несмотря на то, что объект ещё не завершён, на СКК уже установлена часть дизайна — на стенах появились треугольные красно-чёрные панели, а монтаж сидений продолжается.

Ранее генеральный директор клуба Герман Чистяков сообщал, что команда ВХЛ «Омские Крылья» планировала начать сезон на новой арене, однако в сентябре комплекс оказался не готов. Тем не менее, 25 сентября на СКК запланировано тестовое закрытое мероприятие, которое позволит оценить восприятие публикой новой арены.

В рамках реконструкции также была проведена экскурсия для офисных сотрудников клуба. По словам Чистякова, он лично участвовал в обходе комплекса, где идёт капитальный ремонт, чтобы ознакомиться с прогрессом и этапами работ.