Нацбанк разрешил белорусским банкам выдавать электронные чеки при обмене валюты

Национальный банк Беларуси сообщил, что корректируются подходы к выдаче физлицам документов, подтверждающих проведение валютно-обменной операции.
Уточняется, что изменения внесены в инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций. Таким образом, в отделениях или обменных пунктах, оборудованных электронными планшетами или дисплеями, уже в сентябре у клиентов появится возможность выбрать: посмотреть чек в электронном виде на экране или получить бумажный чек.
Подчеркивается, что в любом случае в документе будет вся важная информация: какая сумма была сдана, какая получена и по какому курсу проведена операция.
Кроме того, в Нацбанке ответили на вопрос, что произойдет, если в терминале, банкомате, инфокиоске нет бумаги?
«Если вы обмениваете валюту в банкомате или терминале и в нем закончилась бумага, система заранее предупредит вас на экране. Вы сможете принять решение: продолжить операцию без печати чека или отказаться от нее», — проинформировали в Нацбанке.
Следует учесть, что документ вступает в силу после официального опубликования.
