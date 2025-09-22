Ричмонд
Нацбанк разрешил белорусским банкам выдавать электронные чеки при обмене валюты

Нацбанк скорректировал подходы к выдаче физлицам документов об обмене валюты.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси сообщил, что корректируются подходы к выдаче физлицам документов, подтверждающих проведение валютно-обменной операции.

Уточняется, что изменения внесены в инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций. Таким образом, в отделениях или обменных пунктах, оборудованных электронными планшетами или дисплеями, уже в сентябре у клиентов появится возможность выбрать: посмотреть чек в электронном виде на экране или получить бумажный чек.

Подчеркивается, что в любом случае в документе будет вся важная информация: какая сумма была сдана, какая получена и по какому курсу проведена операция.

Кроме того, в Нацбанке ответили на вопрос, что произойдет, если в терминале, банкомате, инфокиоске нет бумаги?

«Если вы обмениваете валюту в банкомате или терминале и в нем закончилась бумага, система заранее предупредит вас на экране. Вы сможете принять решение: продолжить операцию без печати чека или отказаться от нее», — проинформировали в Нацбанке.

Следует учесть, что документ вступает в силу после официального опубликования.

Узнайте, что Минтруда разъяснило изменения по трудовым мигрантам в Беларуси.

Ранее мы писали, что белорусские врачи рассказали о таблетках от давления: в какое время суток принимать, почему приходится долго подбирать и принимать сразу несколько, как снизить давление без лекарств.

Прочитайте, что «Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства.

Кроме того, аналитики ЕАБР назвали главную причину роста экономики Беларуси.