Компания Chanel подала в Роспатент 3 заявки

Компания собирается зарегистрировать товарные знаки Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Источник: Аргументы и факты

В Роспатент поступили 3 заявки от компании Chanel на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Заявки были поданы в сентябре 2025 года из Швейцарии и касаются регистрации обозначений в классе международной классификации МКТУ, связанном с парфюмерией и туалетной водой.

Напомним, что после начала специальной военной операции в марте 2022 года Chanel приостановил деятельность в России. Однако бренд продолжал арендовать помещения своих бутиков.

В мае 2025 года также сообщалось, что компания Chanel SARL подала заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда в РФ. Компания регистрировала товарный знак «Шанель» по классам международной классификации товаров и услуг № 9 и № 25.