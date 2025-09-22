Компания Chanel подала в Роспатент 3 заявки

Заявки были поданы в сентябре 2025 года из Швейцарии и касаются регистрации обозначений в классе международной классификации МКТУ, связанном с парфюмерией и туалетной водой.
Напомним, что после начала специальной военной операции в марте 2022 года Chanel приостановил деятельность в России. Однако бренд продолжал арендовать помещения своих бутиков.
В мае 2025 года также сообщалось, что компания Chanel SARL подала заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда в РФ. Компания регистрировала товарный знак «Шанель» по классам международной классификации товаров и услуг № 9 и № 25.