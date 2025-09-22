Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока в доход государства

Процесс по конфискации активов был инициирован Генпрокуратурой РФ, которая подала антикоррупционный иск в Тверской суд Москвы, наложив арест на имущество и акции компаний семьи Пушкаревых. В апреле 2019 года Игорь Пушкарев был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и сейчас находится в зоне спецоперации. Его брат Андрей Пушкарев, имеющий инвалидность и ранее возглавлявший группу компаний «Востокцемент», получил восемь лет условного срока.