Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока в доход государства

Суд Москвы передал РФ активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 млрд.
Тверской районный суд Москвы принял решение о передаче в государственную собственность приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», совокупная стоимость которых оценивается в 79 миллиардов рублей. Указанные предприятия принадлежат родственникам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, ранее осужденного по обвинениям в коррупции и впоследствии отправившегося на СВО.
«Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А. И., Пушкареву А. С., Пушкареву В. С., Пушкареву С. П., Пушкаревой Н. И., Пушкаревой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме», — сказано в решении, передает ТАСС. Всего ответчиками проходили 12 физических и юридических лиц.
Процесс по конфискации активов был инициирован Генпрокуратурой РФ, которая подала антикоррупционный иск в Тверской суд Москвы, наложив арест на имущество и акции компаний семьи Пушкаревых. В апреле 2019 года Игорь Пушкарев был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и сейчас находится в зоне спецоперации. Его брат Андрей Пушкарев, имеющий инвалидность и ранее возглавлявший группу компаний «Востокцемент», получил восемь лет условного срока.