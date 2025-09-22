Ричмонд
Депутат Аксаков объяснил, как расплачиваться цифровыми рублями

Парламентарий оценил удобство использования электронных денег.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который первым получил зарплату в цифровых рублях, рассказал KP.RU, что оплатить товары или услуги электронными деньгами можно через QR-код.

«Перевод на карту — прямо в приложении. Со счета на счет. Оплата тоже стандартная. Привычная уже для многих — через QR-код», — пояснил парламентарий.

Аксаков отметил, что использование цифрового рубля подобно оплате посредством системы быстрых платежей — операции занимают несколько секунд.

«Навел камеру телефона, появилось меню, выбрал опцию оплаты цифровыми рублями, деньги списались», — пояснил депутат.

Отметим, Казначейство России осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, получателем которой стал госслужащий.

Ранее экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода прокомментировал RT акцию «Монетная неделя» по обмену мелочи на банкноты, которая пройдет в России с 22 сентября по 4 октября. По его словам, это нужная инициатива в период глобального перехода на безналичные платежи и необходимости бесстрессово обновлять денежную базу.