Депутат Аксаков объяснил, как расплачиваться цифровыми рублями

Ранее экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода прокомментировал RT акцию «Монетная неделя» по обмену мелочи на банкноты, которая пройдет в России с 22 сентября по 4 октября. По его словам, это нужная инициатива в период глобального перехода на безналичные платежи и необходимости бесстрессово обновлять денежную базу.