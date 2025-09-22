Boeing начала производство первого истребителя F-47 для военных США

Олвин отметил, что самолет, призванный заменить F-22 Raptor, совершит первый полет в 2028 году и станет ключевой платформой для «обеспечения господства» в воздухе в будущем. Команда Boeing начала производство истребителя шестого поколения после объявления о победе компании в конкурсе в марте.
Ожидается, что F-47 получит расширенные стелс-возможности, современное вооружение и двигатели, а также будет работать совместно с беспилотниками-ведомыми. Согласно ранее опубликованным данным, радиус боевого действия воздушной машины превысит 1000 морских миль (1852 км), а максимальная скорость — более 2 Махов (свыше 2448 км/ч).
С такой дальностью полета новые самолеты шестого поколения обеспечат примерно на 25% больший радиус действия по сравнению с существующими истребителями США, пишет The War Zonе. Разработчики также планируют оснастить истребитель F-47 «всеракурсной широкополосной малозаметностью».
ВВС США собираются закупить не менее 185 таких истребителей, что соответствует размеру парка F-22.
Американский президент Дональд Трамп в конце марта заявил, что США в течение почти пяти лет испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47, и ожидается, что он станет «самым смертоносным самолетом в истории».
«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе с многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — сказал республиканец. По словам главы государства, истребитель такой быстрый, что «враги Америки никогда не увидят его появления».
Bloomberg писал, что Boeing конкурировала за проект с оборонным концерном Lockheed Martin примерно в течение двух лет. Компания также столкнулась с крупными кризисами в последние годы, связанными с массовыми забастовками сотрудников, сокращениями и дефектами произведенных ею гражданских лайнеров. Один из инцидентов произошел в начале прошлого года, когда у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вскоре после взлета выпала секция фюзеляжа.